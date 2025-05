Sostenibilità Tapella Uiops | Promuovere corretta informazione su nutrizione

In un'epoca in cui la sostenibilità e la salute sono al centro del dibattito pubblico, l'indagine di Cittadinanzattiva e Engageminds Hub rivela un aspetto cruciale: i cittadini desiderano informazioni chiare e basate su evidenze scientifiche. Questo trend verso una maggiore trasparenza non è solo una richiesta, ma un diritto. Promuovere una corretta informazione sulla nutrizione è fondamentale per riappropriarsi delle scelte alimentari e costruire un futuro più consapevole.

(Adnkronos) – "L’indagine di Cittadinanzattiva e Engageminds Hub ha evidenziato con chiarezza che i cittadini chiedono informazioni più chiare e affidabili e che esiste una domanda forte e crescente di trasparenza. Solo una comunicazione basata su dati scientifici e verificabili potrà restituire al consumatore il ruolo attivo e consapevole che merita". Così Vincenzo Tapella, presidente . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Sostenibilità, Tapella (Uiops): “Promuovere corretta informazione su nutrizione”

Sostenibilità: Tapella (Uiops), ‘In Italia il 95% dell’olio di palma è certificato sostenibile’

In Italia, il 95% dell'olio di palma importato è certificato sostenibile secondo gli standard RSPO. Questo significa che il prodotto rispetta criteri ambientali e sociali, garantendo una filiera completamente tracciabile.