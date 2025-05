Sostenibilità indagine | cittadini attenti a dieta green e allo spreco alimentare

La sostenibilità è diventata una priorità per oltre la metà degli italiani, che cercano di adottare diete più green. Ma c'è un paradosso: nonostante l'attenzione verso l'ambiente, quasi l'80% ignora come distribuire correttamente le calorie. Questo mette in luce un gap informativo che potrebbe compromettere il nostro benessere e quello del pianeta. È ora di fare chiarezza: una dieta sana è anche una questione di responsabilità sociale e ambientale!

(Adnkronos) – Più di un cittadino su due afferma di seguire un’alimentazione sostenibile, che intende principalmente come attenta alla salute e all’ambiente, mentre fatica a ricondurre ad essa anche gli aspetti etici e sociali. Tuttavia quasi l’80% non conosce la corretta ripartizione calorica di una dieta bilanciata e il 10% non intende cambiare abitudini alimentari, . Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Sostenibilità, indagine: cittadini attenti a dieta green e allo spreco alimentare

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilità Indagine Cittadini Attenti Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi: presentata l'Indagine di Cittadinanzattiva; Indagine -SWG: amministrazioni comunali al centro del cambiamento per rendere le città più smart e vivibili, inclusive e sostenibili. 🔗Approfondimenti da altre fonti