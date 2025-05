Sostegno proroga al 7 giugno per le proposte delle Università

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di prorogare al 7 giugno 2025 il termine per presentare proposte sui percorsi di specializzazione per il sostegno. Un passo significativo che si inserisce nel dibattito attuale sulla formazione degli insegnanti e sul potenziamento delle competenze educative. Questa opportunità non solo offre tempo prezioso alle università, ma sottolinea anche l'importanza di una preparazione adeguata per affrontare le sfide del mondo scolastico contemporaneo.

Il Ministero dell'Istruzione ha prorogato al 7 giugno 2025 il termine per l'inserimento delle proposte di attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno per le Università. La proroga riguarda sia i corsi destinati ai docenti con tre anni di servizio sia quelli rivolti agli abilitati estero, in attuazione degli articoli 6 e 7 del DL.

Proroga Università Percorsi specializzazione sostegno 3 anni di servizio e abilitati estero: fino al 7 giugno possibile inserire proposta

Una grande opportunità per chi desidera specializzarsi nel sostegno: il Ministero dell'Istruzione ha prorogato fino al 7 giugno il termine per l'inserimento delle proposte da parte delle Università.

