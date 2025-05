Sosta nel litorale pisano gratuita per residenti e con tariffe agevolate per tutti

L'estate si avvicina e il Litorale Pisano si prepara a brillare! Con la nuova iniziativa di sosta gratuita per i residenti e tariffe agevolate per tutti, si fa un passo avanti verso una fruizione più sostenibile delle nostre meravigliose spiagge. Un'opportunità imperdibile non solo per i turisti, ma anche per chi vive questi luoghi ogni giorno. Scopri come queste misure possono trasformare le tue giornate al mare!

PISA – In vista dell’estate, il Litorale Pisano comprendente Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone introduce un nuovo sistema di abbonamenti per i parcheggi a pagamento, pensato per agevolare sia i residenti sia gli operatori del settore turistico. Le nuove misure, in vigore dal 1° giugno al 15 settembre, puntano a migliorare la gestione del traffico veicolare e a garantire soluzioni di sosta più vantaggiose. Abbonamenti gratuiti per i residenti del litorale Tra le principali novità spicca l’introduzione degli abbonamenti stagionali gratuiti riservati ai residenti anagraficamente domiciliati a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nel litorale pisano, l'assessore Gambini celebra con orgoglio il riconoscimento della Bandiera Blu per il 21° anno consecutivo.

