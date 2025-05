Sospetti di Bignami FdI sulla Cassazione | Il Manifesto sapeva della sentenza sull’Albania Che è pubblica

Il dibattito sulla compatibilità tra diritto italiano e normative europee si infiamma. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede trasparenza dopo la decisione della Cassazione sul Protocollo Italia-Albania. Questa vicenda non è solo una questione giuridica, ma riflette una tensione crescente tra le istituzioni nazionali e quelle europee. Come influiranno queste dinamiche sul futuro delle politiche migratorie? La risposta potrebbe riservare sorprese.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia affinché sia fatta chiarezza”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami (foto), è “sconcertato”. Perché la Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia europea il solito Protocollo Italia-Albania sospettando incompatibilità col diritto comunitario. Ma soprattutto perché a dare per primo la notizia è stato il Manifesto. Che nell’edizione odierna, racconta Bignami, “riferisce di aver visionato i dispositivi di due rinvii operati dalla Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Europea nei quali si dubita della compatibilità con la normativa comunitaria delle nuove disposizioni regolanti i Cpr in Albania”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sospetti di Bignami (FdI) sulla Cassazione: “Il Manifesto sapeva della sentenza sull’Albania”. Che è pubblica

