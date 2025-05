Sorpresa | ora la carta di riso si usa per fare gnocchi e fettuccine

Sorpresa culinaria: la carta di riso invade le cucine italiane! Gnocchi e fettuccine prendono vita in un mix di tradizione e innovazione, trasformando un ingrediente tipico in un must dei social. La viralità su Instagram e TikTok svela un trend che coinvolge chef e appassionati, dimostrando come la creatività in cucina non conosca confini. Pronto a scoprire ricette sorprendenti? È tempo di lasciare spazio all'immaginazione gastronomica!

Su Instagram e TikTok si moltiplicano ricette con fogli carta di riso. Usati per involtini, gnocchi o tagliatelle sono una mania che imperversa sui social. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Sorpresa: ora la carta di riso si usa per fare gnocchi e fettuccine

