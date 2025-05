Sono vergine a 47 anni perché sono terrorizzato all’idea di avere rapporti intimi Guardavo 2 ore a notte di film porno | lo sfogo di Andrew Brookman

La storia di Andrew Brookman, 47 anni e ancora vergine, mette in luce un tema sempre più attuale: la difficoltà di costruire relazioni intime nell’era digitale. L'uso smodato di contenuti pornografici può amplificare paure e insicurezze, creando una distanza tra desideri e realtà. La sua esperienza ci invita a riflettere su come l'isolamento e le esperienze passate possano influenzare le nostre vite sentimentali. Chi non ha mai provato ansia all'idea di aprirsi agli

Andrew Brookman ha raccontato la sua storia al New York Post. A 47 anni è ancora vergine perché “terrorizzato dall’idea di avere rapporti intimi con qualcuno”. L’uomo afferma di essere sempre stato “timido” e di aver sofferto di bullismo a scuola. I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 10 anni, alimentando la sua paura di essere socievole e di avviare relazioni intime. Andrew non voleva affrontare discussioni e aveva “paura della vita”, preferendo quindi stare da solo. Le sue paure derivavano anche dalla repressione della sua sessualità e dall’omofobia vissuta durante la sua crescita. Il porno è diventato il suo “unico sfogo” e punto di riferimento per il sesso e Andrew afferma di aver lottato contro una dipendenza dal guardarlo fino a due ore a notte, tutti i giorni, quando aveva 30 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono vergine a 47 anni perché sono terrorizzato all’idea di avere rapporti intimi. Guardavo 2 ore a notte di film porno”: lo sfogo di Andrew Brookman

