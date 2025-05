Sono sette milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno

Sette milioni di viaggiatori hanno scelto il treno per il ponte del 2 giugno, un segnale chiaro dell'amore degli italiani per il viaggio sostenibile. Con l’offerta diversificata di Trenitalia e Busitalia, il treno si conferma non solo un mezzo comodo, ma anche ecologico. Questo trend di mobilità green è in costante crescita, trasformando il modo di esplorare le bellezze italiane. Un viaggio che unisce comfort e responsabilità !

ROMA – Sono sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le societĂ controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilitĂ . A trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, sono le cittĂ d’arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno. Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, CefalĂą e tutta la costa est dell’isola. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sono sette milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno

