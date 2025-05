Sono caduto dallo scooter dice ai medici dell’ospedale ma la TAC gli trova un proiettile in testa e scappa prima di essere interrogato E’ successo a Latina

Un episodio scioccante a Latina rivela come la verità possa sfuggire persino in situazioni critiche. Un uomo di 46 anni, ferito da un proiettile alla testa, ha tentato di nascondere il suo aggressore, mentendo su una caduta dallo scooter. Questa storia mette in luce non solo il clima di insicurezza crescente nelle nostre città, ma anche quanto sia difficile affrontare la realtà. Cosa si cela dietro questo misterioso agguato? La risposta potrebbe essere più inquietante di quanto immaginiamo.

Un episodio inquietante si è verificato nei giorni scorsi a Latina, dove un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola, ma ha cercato di nascondere la verità simulando un incidente. L'indagine della Polizia si è concentrata su una ferita da arma da fuoco alla testa che inizialmente sembrava essere il risultato di una banale caduta in scooter, ma che si è rivelata un colpo premeditato. L'agguato e la simulazione dell'incidente. L'incidente, avvenuto circa dieci giorni fa, era stato inizialmente trattato come una caduta in scooter. La vittima era stata trasportata in ospedale senza fornire dettagli ulteriori, dichiarando di essere stata coinvolta in una semplice caduta accidentale.

