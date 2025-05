Sono a Beautiful Grande gioia per il concorrente dell’ultimo Grande Fratello l’annuncio dal set

Un ex concorrente del Grande Fratello si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: approda in "Beautiful"! Questa notizia non solo accende i riflettori su di lui, ma segna anche un interessante trend in cui i reality diventano trampolini di lancio per opportunità sorprendenti nel mondo della TV. Da reality star a soap opera, il confine si fa sempre più sottile. Sarà questo il futuro delle celebrità? Restate sintonizzati!

Dal Grande Fratello a. Beautiful. Grande notizia per uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di un attore e conduttore che ha alle spalle studi negli Stati Uniti e in Italia e che inoltre già preso parte a serie tv molto note come Sex and the City. A fare l’annuncio è stato lui stesso: “Sono sulla terrazza del Grand Hotel Vesvuio, ma attenzione, dietro di me sta succedendo qualcosa. Oggi gireremo un paio di scene per Beautiful. Esatto, torno a Beautiful ma con un ruolo diverso”. In realtà, come chiarito dall’ex gieffino, non si tratta di un esordio, ma di un ritorno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo il Grande Fratello, Luca Calvani sul set di Beautiful: "Torno nella soap ma sarà tutta un'altra storia"

Luca Calvani torna a far parlare di sé! Dopo la sua esperienza nel Grande Fratello, l'attore toscano riprende il suo posto nel mondo di Beautiful, ma con un ruolo completamente nuovo.

