Sondrio contro i furbetti dei rifiuti | multati in otto

Sondrio alza la voce contro i furbetti dei rifiuti! Otto sanzioni in seguito a controlli mirati, dimostrando che il rispetto dell'ambiente è una priorità. In un contesto dove la sostenibilità è sempre più centrale, ogni gesto conta. La città non si ferma e continua a combattere per un futuro più pulito. Rispettare le regole non è solo un dovere, ma un passo verso una comunità più responsabile e consapevole.

Nei giorni scorsi, a seguito delle numerose segnalazioni giunte in Comune, la polizia locale ha attivato una serie di controlli per verificare i depositi indiscriminati e disordinati di diverse tipologie di rifiuti. Sono ormai trascorsi tre mesi dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio contro i furbetti dei rifiuti: multati in otto

Sondrio, 2 milioni in provincia a 13 progetti anti-rifiuti

La provincia di Sondrio destina 2 milioni di euro a 13 progetti antirifiuti, un'iniziativa volta a migliorare l'ambiente locale.

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Contro Furbetti Rifiuti Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, furbetti dei rifiuti, Ama: «Già scattati accertamenti contro fannulloni»

Secondo ilmessaggero.it: «Chi sbaglia, paga». È inflessibile Virginia Raggi dopo lo scandalo dei furbetti dei rifiuti, portato alla luce grazie a un'inchiesta de Le Iene. In un post su Facebook, la sindaca di ...

Rifiuti, giro di vite contro i ’furbetti’. Maxi telecamere di sorveglianza

Lo riporta msn.com: Sono ben 13 per la lettura targhe, installate in punti strategici, più 6 ad ampio raggio e 7 fototrappole mobili ...

Rifiuti, è battaglia contro i furbetti

Secondo msn.com: Sanzioni e differenziata: il 2024 ha visto consolidarsi la prassi dei controlli sulla gestione e sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini nel comune di San Benedetto.