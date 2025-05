Sondaggio Euromedia Research | e-cig valida per smettere di fumare

Un recente sondaggio di Euromedia Research rivela che la sigaretta elettronica si conferma un alleato nella lotta al fumo. Presentato durante il "World No Tobacco Day 2025", lo studio sottolinea come questo strumento possa non solo aiutare a smettere, ma anche a ridurre i danni da nicotina. In un periodo in cui la salute è al centro dell'attenzione globale, comprendere l'efficacia delle alternative al fumo è fondamentale per milioni di fumatori in cerca di cambiamento.

Roma, 30 mag. (askanews) - La sigaretta elettronica si conferma un valido strumento per smettere di fumare e limitare i danni da fumo. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta da Euromedia Research con il supporto di ANAFE Confindustria, presentata a Roma in occasione del "World No Tobacco Day 2025". Abbiamo parlato con Umberto Roccatti, Presidente ANAFE Confindustria: "Questa ricerca dà un dato fondamentale, il 4,7% degli italiani ha smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica e questo è un risultato storico visto anche un po' il fallimento delle politiche sanitarie degli ultimi 20 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sondaggio Euromedia Research: e-cig valida per smettere di fumare

