Soncin prima della Svezia | Rapporto unico con le ragazze non tornerei più al maschile

Andrea Soncin, allenatore dell'Italia femminile, ha parlato del suo rapporto unico con le giocatrici in vista del match contro la Svezia. "Non tornerei mai al maschile", ha affermato, sottolineando l’importanza di un ambiente inclusivo e stimolante. In un periodo in cui il calcio femminile sta guadagnando sempre più attenzione, le parole di Soncin rappresentano un segnale forte di cambiamento in un mondo sportivo tradizionalmente dominato dagli uomini.

Il tecnico dell'Italia femminile, Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa prima dello scontro con la Svezia.

