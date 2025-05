Something Beautiful è il nuovo album di inediti di Miley Cyrus

È finalmente arrivato "Something Beautiful", il nuovo album di Miley Cyrus, un evento che segna il ritorno di una delle icone pop più amate. In un periodo in cui l'autenticità è al centro della musica contemporanea, Miley esplora nuove sonorità e emozioni nel suo inedito “Easy Lover”. Scoprite come la sua evoluzione artistica rispecchia le sfide e le speranze di una generazione. Non perdetevi questo viaggio musicale unico!

Milano, 30 mag. (askanews) – È uscito oggi, venerdì 30 maggio, “Something Beautiful” (ColumbiaSony Music), il nuovo attesissimo album di inediti di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’uscita dell’album è accompagnata dal video del nuovo singolo “Easy lover” (LINK). Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto. L’album (LINK) è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Miley Cyrus, fuori il nuovo album Something Beautiful

Perché avevamo bisogno di Miley Cyrus e del suo nuovo album Something Beautiful

Miley Cyrus lancia ‘Something Beautiful’: il nuovo album e il visual film in arrivo

