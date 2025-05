Solot Benvenuti accomodatevi | l’ultima piéce di Viviani Altieri in scena il 6-7 e 8 al Mulino Pacifico

Preparati a vivere un'esperienza teatrale unica! "Benvenuti, accomodatevi", l'ultima creazione di Viviana Altieri, torna in scena al Mulino Pacifico il 6, 7 e 8 giugno. Un'opportunità imperdibile per immergersi in storie che raccontano la resilienza e la rinascita, in perfetta sintonia con il trend del teatro come strumento di riflessione sociale. Non perdere l'occasione di assistere a uno spettacolo che promette emozioni forti!

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo del primo fine settimana con il debutto di “Benvenuti, accomodatevi”, una piéce a cura di Viviana Altieri, nell’ambito del green festival Racconti per Ricominciare 2025, si ritorna in scena il 6-7- e 8 giugno, ultimo fine settimana dedicato alla rassegna targata Vesuvio Teatro. Viviana Altieri, Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia saranno ancora i protagonisti di “Benvenuti, accomodatevi” nella naturale scenografia del giardino del Mulino Pacifico, dove tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18.45. Uno spettacolo brioso, di risate affilate come lame, riflessivo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solot, “Benvenuti, accomodatevi”: l’ultima piéce di Viviani Altieri in scena il 6-7 e 8 al Mulino Pacifico

Cerca Video su questo argomento: Solot Benvenuti Accomodatevi Ultima Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Benvenuti a tavola 2, il finale delude: sempre meno in cucina, e la storia perde senso

Si legge su tvblog.it: “Benvenuti a tavola 2-Nord Vs ... Il massimo di questa tendenza arriva nell’ultima puntata, andata in onda questa sera su Canale 5: con il pretesto di portare i protagonisti ad Istanbul ...