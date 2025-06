Solo 1 mamma su 4 dice di stare bene | i preoccupanti risultati di uno studio sulla salute materna

Solo 1 mamma su 4 si sente bene: un dato allarmante che ci costringe a riflettere sul peso del ruolo materno. Questo studio mette in luce una crisi silenziosa, che va oltre il malessere individuale e tocca le radici stesse della società . In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro del dibattito, è fondamentale ascoltare le madri. È tempo di rompere il silenzio e cercare soluzioni concrete.

Spesso si parla del malessere delle madri in toni molto astratti, ma la realtà , nel concreto, è ben più drammatica di quanto si pensi, come testimoniato anche da una recente indagine pubblicata su JAMA Internal Medicine, che ha rivelato un preoccupante declino della salute mentale tra le madri statunitensi. Lo studio ha analizzato i dati di 198.417 madri con figli di età pari o inferiore a 17 anni, raccolti tra il 2016 e il 2023, e i risultati, su cui dovremmo riflettere, mostrano che la percentuale di madri che riportano uno stato di salute mentale "eccellente" è diminuita dal 38,4% al 25,8%, mentre la percentuale di coloro che riferiscono una salute mentale "mediocre o scarsa" è aumentata dal 5,5% all'8,5% nello stesso arco temporale.

