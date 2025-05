Sollicciano le direttrici che resistono Un morto per overdose? La droga arriva con i droni

Firenze, 30 maggio 2025 – La situazione nel carcere di Sollicciano è diventata critica: con una popolazione di oltre 540 detenuti, la penuria di posti si fa sentire. A rendere tutto più drammatico, l'arrivo di droga tramite droni, che ha già causato una vittima per overdose. Questo fenomeno non è isolato; è il sintomo di un trend inquietante legato alla criminalità e alla fragilità sociale. Come affrontare una sfida così complessa? Le direttive devono evolvere

Firenze, 30 maggio 2025 – Dirigere Sollicciano non è un lavoro per tutti. I problemi nuovi si aggiungono alle ferite aperte. La popolazione carceraria aumentano e i posti a disposizione diminuiscono. Il penitenziario di Firenze conta circa 540 detenuti, di cui quasi l’80% stranieri, che a causa di lavori nelle celle e sezioni inagibili si trovano in soprannumero. Ci sono poi i ben noti dossier aperti – carenza infrastrutturale, il consumo di droga all’interno, il posto di direttore ancora vacante – e i nodi di tutti i giorni da sbrigare. Di tutto ciò abbiamo parlato con le due giovani vicedirettrici in carica, Valentina Angioletti e Valeria Vitrani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sollicciano, le direttrici che resistono. “Un morto per overdose? La droga arriva con i droni”

Sollicciano, giovane detenuto trovato morto. “Aveva fatto ricorso per le condizioni inumane nel carcere”

Riporta lanazione.it: Sollicciano ha poi l'aggravante della struttura ... segretario generale regionale Uil Pa polizia penale. "Manca la direttrice, che è in malattia da un mese, non c'è acqua, il riscaldamento ...

Ancora un detenuto morto a Sollicciano

Secondo lanazione.it: Firenze, 13 marzo 2025 – Ancora un morto nel carcere fiorentino di Sollicciano. A darne notizie è il segretario generale regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco.

Uilpa, morto un altro detenuto Sollicciano, ipotesi overdose

Secondo ansa.it: Un detenuto italiano poco più che trentenne è deceduto nel carcere fiorentino di Sollicciano Firenze: la morte "sembrerebbe dovuta a una overdose". E' quanto rende noto il segretario generale ...