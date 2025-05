Sole splendente e primo caldo | sarà un ponte del 2 giugno estivo

Il ponte del 2 giugno si preannuncia come un assaggio d'estate! Con il sole splendente e temperature che sfiorano i 30 gradi, sarà l'occasione perfetta per una fuga all'aria aperta o un picnic con gli amici. Questo weekend lungo non è solo un'opportunità per rilassarsi, ma anche per ricaricare le energie in vista dell'estate che avanza. Non dimenticate di approfittare di questo primo caldo!

Uno scampolo di estate in anticipo caratterizzerà il weekend lungo del 2 giugno. L'alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime in aumento già dalla giornata di venerdì: i valori potranno sfiorare i 30 gradi. Soltantoo dal tardo pomeriggio di lunedì possibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sole splendente e primo caldo: sarà un ponte del 2 giugno estivo

Un Posto al Sole, anticipazioni al 6 giugno: Rosa pensa di partire con Pino

Nelle anticipazioni di "Un Posto al Sole" dal 2 al 6 giugno, Rosa si trova di fronte a una scelta importante: partire per la Turchia con Pino.

Cerca Video su questo argomento: Sole Splendente Primo Caldo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sole splendente e primo caldo: sarà un ponte del 2 giugno estivo; Meteo Latina, arriva l’estate. Si sfiorano i 30 gradi nel ponte del 2 giugno; Sicilia, caldo africano con punte di 35°C da fine maggio ?; Arriva il primo caldo estivo | nei prossimi giorni attesi fino a 35 gradi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sole splendente e primo caldo: sarà un ponte del 2 giugno estivo

Si legge su leccotoday.it: L'alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime in aumento già dalla giornata di venerdì: i valori potranno sfiorare i 30 gradi ...

Caldo torrido sull'Italia, svolta meteo: arrivano sole ed afa, picchi di 36 gradi

Segnala msn.com: L'ondata di calore sul ponte del 2 giugno, con temperature in aumento "anche di 10 gradi". Ecco che tempo farà nel weekend ...

Ponte del primo maggio con sole e caldo su tutta l'Italia

Segnala ansa.it: Sole e caldo con temperature che arriveranno anche fino a 30°C e la prima ondata di calore dell'anno. Sono le previsioni del ponte del primo maggio secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ...