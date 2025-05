Sogni e visioni nell’arte di Eleonora Rinaldi in mostra a Ca' Pesaro

Scopri il mondo incantato di Eleonora Rinaldi nella mostra "Órama" a Ca’ Pesaro. Le sue opere dipingono una natura sospesa tra sogno e realtà, rivelando figure evanescenti che catturano l'immaginazione. In un'epoca in cui il confine tra reale e virtuale si assottiglia, l'arte diventa un rifugio per le nostre visioni più intime. Lasciati avvolgere dai colori ipnotici e lasciati trasportare in un viaggio emozionante!

Una natura sospesa tra sogno e realtà, figure che emergono dal paesaggio come visioni evanescenti, colori che avvolgono lo spettatore in un'atmosfera ipnotica: questi sono gli elementi che caratterizzano Órama, la mostra personale di Eleonora Rinaldi ospitata nella Project Room di Ca' Pesaro.

