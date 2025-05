SOGNANDO BALLANDO | LA FINALE E IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO ALLA CORTE DI MILLY

Preparati a una serata indimenticabile! Venerdì 30 maggio, Milly Carlucci torna su Rai1 per festeggiare i 20 anni di "Ballando con le Stelle". In un'atmosfera di nostalgia e emozione, il programma non solo incoronerà un nuovo maestro, ma riporterà sul palco volti iconici delle edizioni passate. Un viaggio che celebra il talento e la passione per la danza, svelando come il passato può sempre tornare a brillare! Non perderti questo grande evento!

Milly Carlucci in diretta su Rai1, venerdì 30 maggio alle 21.35, celebra i vent'anni di Ballando con le Stelle e decreta il nuovo maestro che affiancherà i vip nell'edizione d'autunno. Nel quarto e ultimo appuntamento il talent show diventa anche l'occasione per celebrare vent'anni di successi con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni. E ancora tornano nella pista di Ballando con le Stelle Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Accanto a loro, i maestri concorrenti per l'unico posto di nuovo mentore dei vip.

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Sognando Ballando con le stelle, finale 30 maggio 2025/ Diretta e vincitore: il ritorno di Todaro e Togni

Da ilsussidiario.net: Finale Sognando Ballando con le stelle 2025, anticipazioni, diretta e vincitore su Rai 1: le coppie in gara, tutti gli ospiti e il nuovo maestro ...

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

Segnala msn.com: Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale.

Sognando Ballando con le stelle 2025, stasera la finale su Rai1: anticipazioni, cast e concorrenti della puntata del 30 maggio

Secondo superguidatv.it: Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci, entra nel vivo con la finale di stasera: chi sarà il vincitore?