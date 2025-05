Sognando Ballando con le Stelle | Wanda Nara in lacrime poi lo scontro con Selvaggia Lucarelli | Sono venuta dall' Argentina Mica gratis!

L'emozione è palpabile nella finale di "Sognando Ballando con le Stelle". Wanda Nara, in lacrime dopo un accesa discussione con Selvaggia Lucarelli, porta sul palco non solo il talento, ma anche il peso delle sue origini argentine. In un'epoca in cui la danza diventa terapia e riscatto, ogni passo è una storia da raccontare. Non perdere l’intensità di questa serata che celebra passione e rivalità!

Continua la finale di Sognando Ballando con le Stelle, nella serata di venerdì 30 maggio 2025 su Rai Uno. I concorrenti continuano a sfidarsi, in coppia con i vip ex concorrenti del dance show del sabato sera di Rai Uno. Janiya balla un tango davvero appassionato con Gabriel Garko, e il loro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sognando Ballando con le Stelle: Wanda Nara in lacrime, poi lo scontro con Selvaggia Lucarelli: "Sono venuta dall'Argentina", "Mica gratis!"

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Cerca Video su questo argomento: Sognando Ballando Stelle Wanda Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Sognando Ballando con le Stelle: Wanda Nara in lacrime, poi lo scontro con Selvaggia Lucarelli: Sono venuta dall'Argentina, Mica gratis!; Chiquito, chi è il vincitore di Sognando Ballando con le stelle: da Wanda Nara a Milly Carlucci; Wanda Nara è tornata in Italia: prima tappa il tribunale, poi Sognando Ballando con le Stelle; Chiquito è il nuovo maestro di Ballando con le Stelle. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sognando Ballando, pagelle della finale: Federica Nargi rosicona (9), Wanda Nara senza coppa (5), Selvaggia Lucarelli on fire (8)

Riporta leggo.it: Arriva all'ultima puntata finale di Sognando Ballando con le Stelle, un percorso che ha portato all'ultimo step otto ballerini che si stanno contendendo il posto come professionista ...

Sognando...Ballando con le Stelle, vince Chiquito. E' il nuovo maestro

Secondo msn.com: Chiquito è il vincitore di Sognando…Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci con l'aiuto di Paolo Belli. Il ballerino cubano - che si è esibito in una Samba con Wanda Nara sulle note di “Con ...

Sognando… Ballando con le stelle, le pagelle dell’ultima puntata: Guaccero mielosa (6), Wanda Nara piange (4)

dilei.it scrive: Voto: 6 Bianca Guaccero a Sognando… Ballando con le stelle è arrivata da vincitrice ... Bravo (ma non in pista). Wanda Nara, la confessione su Icardi. Voto: 4 In una cosa Wanda Nara è particolarmente ...