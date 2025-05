Sognando Ballando con le stelle vincitore | chi ha vinto la finale

Il gran finale di "Sognando Ballando con le Stelle" ha incoronato il suo vincitore, regalando emozioni e spettacolo al pubblico. Questo show, che celebra un ventennio di danza e talento, non è solo un momento di intrattenimento, ma riflette il rinnovato amore degli italiani per la danza in tutte le sue forme. Chi sarà il nuovo campione? Scoprilo e lasciati ispirare dalla passione che unisce generazioni!

. SOGNANDO BALLANDO CON LE STELLE VINCITORE – Chi ha vinto Sognando Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci? Oggi, 30 maggio 2025, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata, la finale, dello show condotto nato per celebrare i 20 anni dello stesso. A trionfare è stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Concorrenti. Ecco i maestri selezionati al termine dei tre appuntamenti speciali, andati in onda nel daytime, con i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno nel corso delle quattro puntate: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sognando Ballando con le stelle, vincitore: chi ha vinto la finale

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Sognando Ballando con le stelle, finale 30 maggio 2025/ Diretta e vincitore: il ritorno di Todaro e Togni

Si legge su ilsussidiario.net: Finale Sognando Ballando con le stelle 2025, anticipazioni, diretta e vincitore su Rai 1: le coppie in gara, tutti gli ospiti e il nuovo maestro ...

Yuri Orlando, chi è? Sognando Ballando con le Stelle/ L’ex lavapiatti vincitore? Selvaggia ‘tifa’ per lui…

Secondo ilsussidiario.net: Yuri Orlando vincitore di Sognando Ballando con le Stelle 2025? Dopo essersi portato a casa la semifinale, l'ex lavapiatti punta ancora più in ...

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

Come scrive msn.com: Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale.