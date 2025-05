Sognando Ballando con le stelle streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Questa sera, non perdere l'emozione di "Sognando Ballando con le Stelle" su Rai 1, alle 21.30! L’ultima puntata promette sorprese indimenticabili e sfide mozzafiato, mentre Milly Carlucci guida il pubblico in un viaggio attraverso due decenni di danza e spettacolo. Un’occasione imperdibile per rivivere la magia di un grande classico che continua a far sognare. Sei pronto a festeggiare con noi?

Sognando Ballando con le stelle è il nuovo show in diretta su Rai 1 questa sera, 30 maggio 2025, alle ore 21.30 con la quarta e ultima puntata condotta da Milly Carlucci. Si tratta di un nuovo show in quattro puntate per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Milly Carlucci, celebra questo traguardo con una novità assoluta, aprendo le porte del "Salone delle Feste" del programma cult di Rai 1, nel quale, per la prima volta, un professionista avrà la possibilità di diventare un "maestro".

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Scrive comingsoon.it: Oggi, venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai1, la finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo show he celebra i 20 anni del dance show più famoso del piccolo schermo.

Secondo libero.it: Nel quarto e ultimo appuntamento del dancing show tanti ospiti delle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e tanti altri.

informazione.it scrive: Il quarto e ultimo appuntamento di 'Sognando… Ballando con le stelle' andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Rai 1 alle 21.35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Questa ...