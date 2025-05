Sognando… Ballando con le stelle stasera 30 maggio la finale | gli ospiti

Stasera, 30 maggio, il palco di 'Sognando… Ballando con le stelle' si accende per la finale! Milly Carlucci svelerà il vincitore che guiderà i vip nelle prossime edizioni. Un evento imperdibile che non solo celebra il talento, ma riflette anche il crescente amore per il ballo in TV. Mentre il ritmo avvolge il pubblico, preparatevi a vivere emozioni che uniscono storia e passione! Chi avrà la meglio?

(Adnkronos) – Il quarto e ultimo appuntamento di 'Sognando. Ballando con le stelle' andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Rai 1 alle 21.35 in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Questa sera Milly Carlucci annuncerà il nome del vincitore, il maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni.

Sognando Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di venerdì 16 maggio: ospite Francesco Totti

Oggi, venerdì 16 maggio, torna in prima serata su Rai1 "Sognando Ballando con le Stelle", per una serata ricca di emozioni e danza.