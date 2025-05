SognandoBallando con le Stelle Pasquale La Rocca dà forfait alla finale | Giorni duri non ho scelta

Giorni difficili per Pasquale La Rocca, che annuncia il forfait dalla finale di "Sognando… Ballando con le Stelle". Un'assenza che segna un cambiamento nel panorama dello spettacolo, proprio mentre l'arte del ballo vive una nuova rinascita televisiva. Il maestro, costretto a prendere questa decisione, ci ricorda che anche i più talentuosi devono affrontare sfide personali. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà la vittoria!

Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando.Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

