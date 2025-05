Sognando Ballando con le stelle | le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Questa sera alle 21.30, non perdere la quarta puntata di "Sognando Ballando con le Stelle", un evento che celebra i 20 anni di emozioni e spettacolo! Gli ospiti speciali porteranno una dose extra di brio e nostalgia, mentre i concorrenti daranno il massimo per conquistare il pubblico. Non è solo danza, ma una vera celebrazione di talenti e sogni. Preparati a sognare e ballare come mai prima d'ora!

Questa sera, 30 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata di Sognando Ballando con le stelle, per quattro puntate, per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sarà anche l'occasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri più amati di queste edizioni. Ci sarà inoltre un'avvincente gara per scoprire chi sarà il nuovo maestro che entrerà nel cast della prossima stagione. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni. La giuria è sempre composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri.

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Sognando Ballando con le stelle 2025, stasera la finale su Rai1: anticipazioni, cast e concorrenti della puntata del 30 maggio

Come scrive superguidatv.it: Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci, entra nel vivo con la finale di stasera: chi sarà il vincitore?

Sognando Ballando la finale, le anticipazioni: gli ospiti, le sfide, e la giuria

Segnala msn.com: Un anniversario importante e una sfida avvincente. Venerdì 30 maggio, alle 21.35 su Rai 1, Milly Carlucci accende i riflettori sull’Auditorium Rai del Foro Italico per ...

Sognando Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di venerdì 30 maggio

Come scrive comingsoon.it: Oggi, venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai1, la finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo show he celebra i 20 anni del dance show più famoso del piccolo schermo.