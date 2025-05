Sognando Ballando con le Stelle le anticipazioni della puntata di venerdì 30 maggio

Preparati a un'emozionante finale! Venerdì 30 maggio, su Rai1, "Sognando Ballando con le Stelle" festeggia 20 anni di danza e spettacolo. Un viaggio che ha fatto sognare generazioni e che ora culmina in una serata imperdibile. Chi sarà incoronato campione? Gli ospiti, le coreografie mozzafiato e l'energia del palco promettono di stupire. Non perdere l'occasione di vivere insieme a noi la magia della danza!

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Segnala superguidatv.it: Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci, entra nel vivo con la finale di stasera: chi sarà il vincitore?

Sognando Ballando la finale, le anticipazioni: gli ospiti, le sfide, e la giuria

Secondo msn.com: Un anniversario importante e una sfida avvincente. Venerdì 30 maggio, alle 21.35 su Rai 1, Milly Carlucci accende i riflettori sull’Auditorium Rai del Foro Italico per ...

Oggi, venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai1, la finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo show he celebra i 20 anni del dance show più famoso del piccolo schermo.