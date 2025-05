Sognando… Ballando con le stelle il messaggio di Bianca Guaccero al fidanzato | Mi manchi

Venerdì 30 maggio, il palinsesto televisivo si illumina con l'ultima puntata di "Sognando… Ballando con le stelle". Non è solo una finale che incorona un nuovo ballerino; è un viaggio di emozioni e sogni. Bianca Guaccero, nel suo messaggio al fidanzato, ci ricorda quanto sia potente il legame tra amore e passione. In un periodo in cui la danza rappresenta un linguaggio universale, questa serata diventa un momento da non perdere!

Venerdì 30 maggio, è in onda l’ultima puntata di Sognando. Ballando con le stelle, lo spin off primaverile dello storico show condotto da Milly Carlucci. Una serata ricca di emozioni, importante perché eleggerà il ballerino professionista che entrerà a fare ufficialmente parte del cast della prossima edizione. Per l’occasione, alcuni dei vip più amati dell’ultima stagione sono tornati in pista e tra questi c’è stata anche Bianca Guaccero, ultima vincitrice di Ballando con le stelle, che nella trasmissione ha trovato anche l’amore. Bianca Guaccero torna a Ballando con le stelle. Con ancora in testa l’ombra della corona da vincitrice dell’ultima edizione, Bianca Guaccero è tornata a Ballando con le stelle, nella sua versione anticipatrice Sognando. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sognando… Ballando con le stelle, il messaggio di Bianca Guaccero al fidanzato: “Mi manchi”

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.