Sognando Ballando con le stelle eliminati | chi è stato eliminato dopo la quarta puntata

Nella quarta emozionante puntata di "Sognando Ballando con le Stelle", condotta da Milly Carlucci per i 20 anni dello show, è stato un colpo di scena: un concorrente ha dovuto dire addio al sogno di vincere. In un contesto di grande competitività e passione per la danza, questo eliminato rappresenta un triste ma inevitabile passo che molti artisti devono affrontare. Chi sarà il prossimo a sorprendere? Restate sintonizzati!

. Chi è stato eliminato a Sognando Ballando con le stelle durante la puntata di stasera? Oggi, 30 maggio 2025, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci per celebrare i 20 anni dello show. A essere eliminati sono stati. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Concorrenti. Ecco i maestri selezionati al termine dei tre appuntamenti speciali, andati in onda nel daytime, con i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno nel corso delle quattro puntate: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sognando Ballando con le stelle, eliminati: chi è stato eliminato dopo la quarta puntata

Sognando Ballando con le stelle, eliminati: chi è stato eliminato dopo la seconda puntata

Il 16 maggio 2025, Sognando Ballando con le stelle ha regalato emozioni e sorprese nella sua seconda puntata, condotta da Milly Carlucci.

Cerca Video su questo argomento: Sognando Ballando Stelle Eliminati Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sognando Ballando con le Stelle 2025: chi sono gli eliminati della terza puntata del 23 Maggio? La classifica; Sognando Ballando con le stelle, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata; CHI SONO I FINALISTI ED ELIMINATI DI SOGNANDO BALLANDO CON LE STELLE/ Da Yuri a Janiya: ecco chi è in finale; Sognando Ballando con le stelle eliminati | chi è stato eliminato dopo la terza puntata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sognando Ballando con le Stelle 2025: chi sono gli eliminati della terza puntata del 23 Maggio? La classifica

Scrive superguidatv.it: Sognando Ballando con le Stelle 2025 giunge alla terza puntata. Eccovgli eliminati del 23 Maggio E la Classifica finale della serata ...

CHI SONO I FINALISTI ED ELIMINATI DI SOGNANDO BALLANDO CON LE STELLE/ Da Yuri a Janiya: ecco chi è in finale

Segnala ilsussidiario.net: Chi sono i finalisti e gli eliminati di sognando... Ballando con le stelle: Vanessa, Yuri e Chiquito restano i favoriti.

Sognando Ballando con le Stelle 2025: chi sono gli eliminati della seconda puntata del 16 Maggio? La classifica

Lo riporta superguidatv.it: Seconda puntata di “Sognando… Ballando con le stelle 2025, condotta da Milly Carlucci su Rai1. Ecco gli eliminati della puntata di venerdì 16 Maggio 2025 ...