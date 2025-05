Sognando Ballando con le Stelle Bianca Guaccero | Mi sono commossa quando ho sentito la nostra rumba mia e di Giovanni

Venerdì 30 maggio, il palcoscenico di "Sognando Ballando con le Stelle" si prepara a brillare nella sua finale: un evento che cattura l'emozione del ballo e del sogno! Bianca Guaccero e Giovanni ci hanno già regalato momenti indimenticabili, ma chi sarà il nuovo maestro del dance show? Con vip e ex concorrenti pronti a sfidarsi, questa serata promette colpi di scena e tanta passione. Non perderti l'incanto della danza!

Al via la finale di Sognando Ballando con le Stelle che, venerdì 30 maggio incoronerà il nuovo maestro o maestra del dance show di Rai Uno che tornerà, nella sua versione classica ad ottobre. Per questa finale, gli aspiranti maestri danzeranno con vip, ex concorrenti di Ballando. I primi a. 🔗 Leggi su Today.it