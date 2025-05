Smisurata La collezione Al Pecci l’arte in mostra solo per grandi formati Con il Museo Novecento

Al Museo Pecci di Prato, la mostra "Smisurata" ci invita a esplorare l’arte oltre i confini convenzionali. Con opere di grandi dimensioni che sfidano il nostro modo di vedere, l'evento si inserisce in un trend globale di ricerca dell'impatto visivo e concettuale. L’architetto Ibrahim Kombarji, in collegamento da New York, pone una domanda fondamentale: l'arte deve seguire misure standard? Un'occasione imperdibile per riflettere e lasciarsi sorprendere

Un pannello ci avverte subito entrando in mostra. "Qui, niente segue una misura standard". Arte fuori scala. "Rispetto a chi e cosa?", ci interroga l’architetto Ibrahim Kombarji in videocollegamento da New York mentre al Pecci è in corso la presentazione di "Smisurata", visitabile da domani fino all’8 settembre. Archiviate da tre settimane le mostre su Louis Fratino, Margherita Manzelli e Peter Hujar – alla domanda sui numeri delle presenze il direttore Stefano Collicelli Cagol (nella foto) risponde che "non è il momento di darli, però bene" - il Pecci cala un tris di proposte espositive che si dipanano negli spaziosi ambienti del centro: il piatto forte è "Smisurata" con le opere di 15 artisti selezionati da Kombarji (Marco Bagnoli, Luca Bertolo, Lorenzo Bonechi, Enzo Cucchi, Caterina De Nicola, Karen Kilimnik, Jannis Kounellis, Lorenza Longhi, Mario Merz, Jacopo Miliani, Julian Opie, Mimmo Paladino, Paolo Parisi, Remo Salvadori) che fanno parte della collezione permanente e hanno come denominatore comune il grande formato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Smisurata. La collezione. Al Pecci l’arte in mostra solo per grandi formati. Con il Museo Novecento

Cerca Video su questo argomento: Smisurata Collezione Pecci Arte Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Eccentrica, Le collezioni del; Museo del Novecento e Pecci. Alleanza per l’arte contemporanea. Casa per Kounellis, Paladino e Merz; È una mostra Smisurata, il Centro Pecci si allarga, quando l’arte è extralarge; Opening. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Museo del Novecento e Pecci. Alleanza per l’arte contemporanea. Casa per Kounellis, Paladino e Merz

Secondo msn.com: Dopo decenni finalmente Firenze e Prato si sono strette la mano siglando un patto strategico. L’obiettivo è valorizzare le collezioni permanenti dei due musei, diverse ma complementari .

Mostre a Prato e dintorni

Da itinerarinellarte.it: Il 30 maggio il Centro Pecci di Prato inaugura "Smisurata. Opere XXL dalla Collezione del Centro Pecci", un nuovo allestimento a cura dell'architetto Ibrahim Kombarji.

Centro Pecci, presentato il cartellone espositivo per il 2025. Ecco le mostre in programma

Come scrive notiziediprato.it: “SMISURATA. Opere XXL dalla Collezione del Centro Pecci”, Davide Stucchi “Light Lights” e “Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. La marcia dell’uomo” e l’esposizione autunnale “Vivono. Arte e ...