SMCV Aveta e Crisileo | In prima linea per dare la sveglia a sindaco e giunta

In un tempo in cui la partecipazione civica è fondamentale, Raffaele Aveta e Italo Crisileo, protagonisti di un acceso consiglio comunale, lanciano un chiaro messaggio: la voce dei cittadini deve essere ascoltata. Con l’intento di "dare la sveglia" all’amministrazione, mettono in luce temi cruciali per Santa Maria Capua Vetere. Un richiamo a tutti noi: quanto è importante essere attivi nella vita della nostra comunità? La risposta potrebbe cambiare il futuro della città!

Tempo di lettura: 2 minuti "È stato un consiglio comunale acceso, nel quale ancora una volta siamo stati in prima linea per dare la sveglia al sindaco e alla giunta su temi importanti per la città". Così Raffaele Aveta e Italo Crisileo, rispettivamente capogruppo e consigliere di " Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle " a Santa Maria Capua Vetere, commentano i lavori dell'ultima seduta del civico consesso. " Dall'adozione del piano urbanistico attuativo alla manutenzione delle strade, dall'igiene urbana al recupero delle periferie – spiega Aveta – abbiamo sollevato problematiche di rilevante interesse per i sammaritani.

In un consiglio comunale infuocato, Raffaele Aveta e Italo Crisileo hanno alzato la voce per richiamare l'attenzione del sindaco e della giunta su questioni cruciali per il futuro della città.

