La Valtellina si prepara a un nuovo Rinascimento grazie a Smart Land, un'iniziativa che sfrutta la digitalizzazione per rivitalizzare le aree montane. In un contesto globale in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione, questo progetto rappresenta un'opportunità unica per attrarre giovani e investimenti. La sinergia tra amministratori, tecnici e stakeholder segna un passo cruciale verso un futuro più innovativo e coeso. Non perdere l’occasione di scoprire come il digitale può trasformare il nostro territorio!

A rendere attrattive le aree montane ora ci pensa Smart Land, con un programma che punta su innovazione, sostenibilitĂ e coesione sociale. Questo il messaggio della due giorni di confronti tra amministratori pubblici, tecnici e stakeholder, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenutosi a Sondrio. Un nuovo Rinascimento per la montagna che poggi sull’innovazione, la sostenibilitĂ e la coesione territoriale, un movimento creativo per ripensare il futuro, per i ragazzi di oggi e per le generazioni future. Acqua, energia, ambiente, agricoltura, mobilitĂ e transizione culturale sono i temi al centro del progetto Smart Land Connections 2025, nato sotto l’egida del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che nel suo viaggio lungo la penisola, per iniziativa della ComunitĂ montana Valtellina, ha toccato Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smart Land, la Valtellina punta al digitale: "Strumento per rigenerare il territorio"

Valtellina Smart Land: visione per lo sviluppo del territorio con la CM di Sondrio

Valtellina Smart Land, in collaborazione con la ComunitĂ Montana di Sondrio, ha lavorato negli anni per favorire il benessere e la crescita dei giovani, sostenendo maternitĂ , paternitĂ e radicamento nel territorio.

