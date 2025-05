Slogan pro Gaza | Diritti non reati | ascoltate quella scritta

Nel cuore del dibattito sulla libertà di espressione, i muri delle nostre città diventano la tela di un messaggio potente: "Diritti non reati". Mentre a Lecco e Sondrio si cerca di censurare la solidarietà per Gaza, Como si interroga sul valore di queste voci. È un momento cruciale per riflettere su quanto sia importante ascoltare e non silenziare le parole che si levano in nome dei diritti umani.

Mentre a Lecco e a Sondrio i sindaci fanno cancellare, non senza polemiche, le scritte "pro Gaza" al passaggio del Giro d'Italia, a Como alcuni partiti si interrogano sul caso di una persona indagata per imbrattamento, colpevole aver scritto sui muri parole di solidarietà al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Slogan pro Gaza: "Diritti, non reati: ascoltate quella scritta"

