Slitta lo stop alla centrale Enel ma l' addio al carbone vale investimenti per 5 600 nuovi posti di lavoro

La transizione verso un futuro sostenibile continua a guadagnare slancio: il rinvio dello stop alla centrale Enel non rallenta l’onda verde. Con 5.600 nuovi posti di lavoro in arrivo grazie a 46 progetti di investimento, il panorama energetico si trasforma. Dalla rinnovabili ai datacenter, l'Italia si prepara a diventare un hub di innovazione. Un segnale chiaro: il cambiamento è non solo necessario, ma anche promettente!

Quarantasei proposte di investimento, attualmente al vaglio della struttura tecnica di Invitalia, in settori come l?energia da fonti rinnovabili, la logistica, i trasporti, i datacenter,.

