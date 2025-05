‘Sistema Sorrento’ e quelle interviste comprate dal sindaco arrestato Soldi a pioggia a giornali locali e nazionali

Il caso di Massimo Coppola, il sindaco di Sorrento arrestato per corruzione, riaccende i riflettori su un fenomeno preoccupante: l'acquisto di visibilità mediatica. Interviste pagate e soldi pubblici spesi in modo discutibile gettano un’ombra su pratiche che minano la trasparenza. In un'epoca in cui l'informazione è sempre più al centro del dibattito pubblico, questo episodio solleva interrogativi fondamentali sull'etica nel giornalismo e nella politica

Se googlate la trovate, è ancora in rete. E’ l’intervista d ell’ormai ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola pubblicata sul sito de ‘Il Giornale’ il 25 febbraio 2022. E’ titolata “Il modello Sorrento che stupisce”. Una lunga leccata degli eventi per il decennale della scomparsa del sorrentino di adozione Lucio Dalla. E’ costata alle casse comunali poco più di 16.000 euro. Era stata comprata (ma non compare la scritta ‘redazionale’, come dovrebbe essere d’obbligo in questi casi). Lo documenta la determina comunale numero 73 del marzo 2022 a firma del dirigente Donato Sarno, uno dei 22 indagati del ‘Sistema Sorrento’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’ e quelle interviste comprate dal sindaco arrestato. Soldi a pioggia a giornali locali e nazionali

Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Sorrento: arrestato in flagranza di reato il sindaco Massimo Coppola durante un blitz della Guardia di Finanza.

