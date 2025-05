Sismicità in Italia | online il database DISS con sorgenti aggiornate

L'INGV lancia un importante aggiornamento del Database DISS, strumento fondamentale per monitorare la sismicità in Italia. Con la versione 3.3.1, le sorgenti sismogenetiche sono ora più dettagliate e accessibili, riflettendo un impegno crescente nella prevenzione dei rischi sismici. In un paese ad alta sismicità come il nostro, conoscere le potenziali fonti di terremoti è cruciale per proteggere persone e beni. Non perdere l'occasione di esplorare queste informazioni vitali!

(Adnkronos) – L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, un aggiornamento significativo per il Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), lo strumento italiano di riferimento per la mappatura delle sorgenti sismogenetiche. La nuova versione, la 3.3.1, è ora disponibile online e rappresenta un passo avanti cruciale per .

