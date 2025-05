Siria | l’Isis rivendica il primo attentato contro il governo di Damasco dalla caduta di Assad

L'ISIS torna a farsi sentire in Siria con un attentato che segna un cambiamento inquietante nel panorama geopolitico. Questo evento, il primo contro le forze del nuovo governo di Damasco, evidenzia l’instabilità persistente della regione dopo la fuga di Assad. In un contesto internazionale sempre più preoccupato per il terrorismo, la fragilità delle nuove autorità siriane è sotto i riflettori: cosa ci riserverà il futuro?

Almeno un civile è stato ucciso e tre militari sono rimasti feriti in Siria a seguito di un attentato terroristico rivendicato dal sedicente Stato islamico, il primo compiuto dall’Isis contro le forze schierate dalle nuove autorità di Damasco dalla fuga in Russia del dittatore Bashar al-Assad, avvenuta l’8 dicembre scorso. L’attentato, secondo la rivendicazione diramata online dall’Isis e citata dal portale di monitoraggio statunitense Site, è stato compiuto con un “ordigno esplosivo” che ha preso di mira un veicolo delle forze armate siriane nella provincia di Sweida, nel sud della Siria. L’attacco, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, è avvenuto il 28 maggio nella zona di Talul al-Safa, nel deserto di al-Hamad, nelle campagne del governatorato meridionale siriano, non lontano dal confine con la Giordania, dove una mina radiocomandata è stata fatta esplodere al passaggio di una pattuglia di militari. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Siria: l’Isis rivendica il primo attentato contro il governo di Damasco dalla caduta di Assad

