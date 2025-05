Siria la fine delle sanzioni Usa fa bene a energia e trasporti | il sogno è l’Alta velocità tra Istanbul e la Mecca

La revoca delle sanzioni USA alla Siria segna una svolta epocale, non solo per il paese, ma per l'intera regione. Il gasdotto turco riaperto riaccende la luce nel Nord della Siria, aprendo nuove vie di energia e trasporti. Un sogno ambizioso si fa strada: un'alta velocità che colleghi Istanbul alla Mecca. Questo progetto non è solo una questione di infrastrutture, ma un passo verso un futuro di connessione e collaborazione.

La recente revoca d’«importanza storica», come l’ha definita il presidente turco Recep Tayyip Eddogan, delle sanzioni economiche alla Siria da parte dell’amministrazione Trump ha iniziato a dare i propri frutti soprattutto in terra ottomana. Ne è una prova la riapertura del gasdotto turco che ridarà elettricità al Nord della Siria, oscurato finora 20 ore al giorno dai blackout. Ma questo è solo l’inizio perchè dopo il rinnovato sodalizio tra il presidente statunitense e il suo omologo turco, che ha portato al rientro della Siria tra i paesi “civili”, Ankara sta ottenendo numerosi vantaggi in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Siria, la fine delle sanzioni Usa fa bene a energia e trasporti: il sogno è l’Alta velocità tra Istanbul e la Mecca

Siria, regalo di Trump al governo jihadista: stop alle sanzioni

L'annuncio di Donald Trump dalla Arabia Saudita ha scosso il panorama geopolitico, con la fine delle sanzioni alla Siria che suscita festeggiamenti nel paese.

Cerca Video su questo argomento: Siria Fine Sanzioni Usa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Le potenze esterne si spartiscono una Siria non pacificata; La Siria senza sanzioni. Usa e Ue tendono la mano a Damasco per bilanciare un'economia devastata (e i tagli a UsAid); Ue revoca le sanzioni economiche alla Siria per accelerare la ripresa dopo la caduta di Assad; Gli Usa allentano le sanzioni contro la Siria, 'opportunità per un nuovo inizio'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Siria, la fine delle sanzioni Usa fa bene a energia e trasporti: il sogno è l’Alta velocità tra Istanbul e la Mecca

Si legge su ilfattoquotidiano.it: La recente revoca d’«importanza storica», come l’ha definita il presidente turco Recep Tayyip Eddogan, delle sanzioni economiche alla Siria da parte dell’amministrazione Trump ha iniziato a dare i pro ...

La Siria senza sanzioni. Usa e Ue tendono la mano a Damasco per bilanciare un'economia devastata (e i tagli a UsAid)

Come scrive huffingtonpost.it: Prima la storica stretta di mano di Donald Trump ad Ahmed al-Sharaa, poi le decisioni di Bruxelles. Ma secondo le Nazioni Unite, serviranno 250 miliardi di ...

Giampaolo Silvestri (Avsi): dalla fine delle sanzioni una speranza per la Siria

Secondo msn.com: La fine delle sanzioni occidentali? Per Giampaolo Silvestri, direttore esecutivo di Fondazione Avsi, è un passaggio fondamentale per la ripartenza della Siria e una vera ricostruzione dello Stato leva ...