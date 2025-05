S' intrufola nel garage di un' abitazione e porta via 2 500 euro di materiali arrestato

Furti in abitazione: un problema che affligge molte città italiane, ma i carabinieri di Santa Margherita Ligure non si fermano. Hanno arrestato un 55enne con un passato criminale, colpevole di aver sottratto materiali per un valore di 2.500 euro. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza domestica e della vigilanza nel nostro quartiere. Proteggi ciò che ami: la prevenzione è la prima difesa!

I carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un 55enne italiano, con precedenti di polizia, per furto in abitazione, avvenuto a Rapallo. L'uomo, lo scorso aprile, dopo aver rotto il lucchetto della serranda e manomesso il sistema elettrico di apertura, si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - S'intrufola nel garage di un'abitazione e porta via 2.500 euro di materiali, arrestato

