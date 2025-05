Sinner supera Gasquet a Roland Garros 2025 nell’addio del veterano

Jannik Sinner continua a brillare nel tennis mondiale, superando il veterano Richard Gasquet al Roland Garros 2025. Con una prestazione da campione, Sinner ha dimostrato non solo il suo talento, ma anche la capacità di gestire la pressione in un match carico di emozioni. Questo trionfo segna un momento cruciale per il giovane azzurro, che si inserisce sempre di più nel panorama dei grandi del tennis, proprio mentre i veterani si ritirano. Un cambio generazionale che entusiasma!

Il giovane tennista Jannik Sinner ha compiuto un grande passo in avanti nel Roland Garros 2025. Durante l’incontro disputatosi giovedì 29 maggio sulla celebre terra rossa del Philippe-Chatrier, il talento azzurro ha affrontato il veterano Richard Gasquet, donandosi ai suoi tiri fulminanti e alla sua costanza di gioco. Una gara carica di emozioni Sfidando le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner supera Gasquet a Roland Garros 2025 nell’addio del veterano

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Supera Gasquet Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner non fa sconti, Gasquet ai saluti: ora Lehecka al 3° turno; Sinner-Gasquet al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner supera Gasquet e vola al terzo turno del Roland Garros: affronterà il ceco Lehecka; Sinner supera Gasquet al Roland Garros e accede al terzo turno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Diretta Roland Garros 2025 oggi 29 maggio, Cobolli supera Arnaldi, Sinner al 3° turno, Cocciaretto ko

Segnala sport.virgilio.it: Roland Garros 2025, giovedì 29 maggio 2025, programma e risultati, conferenze. Sinner contro Gasquet e derby azzurro Arnaldi-Cobolli. Per le donne Cocciaretto ...

Sinner liquida Gasquet al Roland Garros e vola al terzo turno, Cobolli supera Arnaldi

Si legge su informazione.it: Jannik Sinner ha fatto il suo dovere, senza sforzo e senza lasciare spazio a sorprese, contro Richard Gasquet , che ha chiuso ieri la sua carriera con un’elegante sconfitta in tre set (6-3, 6-0, 6-4).

Jannik Sinner avanza al terzo turno del Roland Garros battendo Gasquet

Riporta msn.com: Sinner supera Gasquet in tre set e si qualifica per il terzo turno del Roland Garros, dove affronterà Lehecka.