Sinner ‘sconfitto’ al Roland Garros vince il preparatore Panichi e punizione per Jannik – Video

Jannik Sinner, dopo la sconfitta al Roland Garros, si ritrova a fare push up come 'punizione' insieme al suo team. Un momento curioso che riflette l'intensità e la disciplina del tennis moderno, dove ogni dettaglio conta. Il preparatore Marco Panichi non solo allena il corpo, ma anche il carattere, dimostrando che anche i campioni hanno bisogno di motivazione extra. Curiosi di scoprire come reagirà Sinner nella prossima sfida?

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'condannato' ai push up. Nella pancia del Roland Garros, una sessione di allenamento 'sui generis' riserva una penitenza al numero 1 del mondo e a buona parte del suo team, compresi il coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio. Tutta colpa dl preparatore Marco Panichi, che dimostra di avere doti .

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

