Sinner non balla più da solo

Il tennis azzurro vive un momento d'oro! Jannik Sinner, il nostro numero uno, non è più solo: la generazione dei "Matteo" e il talentuoso Cobolli stanno riscrivendo le regole. Da Berrettini a Gigante, i nostri campioni si fanno valere sui campi di tutto il mondo, come dimostra la straordinaria vittoria di Gigante su Tsitsipas. Un segnale chiaro: l'Italtennis è pronto a brillare nel panorama internazionale!

Jannik è il numero uno, ma arrivano altri campioni a sostenere il vessillo dell’Italtennis. C’è la squadra dei “Matteo” (Berrettini, Gigante, Arnaldi) e, acquattato ma sempre più convincente, Flavio Cobolli. Matteo Gigante, n. 169 del ranking ATP, mercoledì ha dato lezione a uno spento Stephanos Tsitsipas, n. 20. Flavio Cobolli (26) ha vinto il derby con Arnaldi (36). Musetti ha piegato l’argentino Mariano Navine dopo un avvio faticoso. E guai a tacere di Jasmine Paolini (4), una classifica che non rispecchia fino in fondo la sua potenza. Sinner è un po’ la nave scuola su cui sono saltati altri talenti della racchetta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner non balla più da solo

Roland Garros, Sinner manda in pensione il francese Gasquet e va al terzo turno. Tra gli italiani si fa avanti un Gigante romano…

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Roland Garros, eliminando Richard Gasquet in tre set e accedendo al terzo turno del grande slam parigino.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Balla Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Jannik Sinner detta legge nell’ultimo ballo di Richard Gasquet: rivivi il match in 3’; Wilander: “Sinner-Alcaraz sarà la rivalità più bella di sempre, Jasmine Paolini diverte e ispira”; Educazione, Crepet tira in ballo Sinner e attacca: È barbarica; Rinderknech le prova tutte con Sinner: tira in ballo il Papa prima del match del Roland Garros. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner piega in tre set Gasquet e vola al terzo turno degli Open di Francia

Segnala informazione.it: Jannik Sinner al terzo turno degli Open di Francia. Il n.1 del mondo ha battuto in tre comodi set per 6-3 6-0 6-4 il francese Richard Gasquet, di 15 anni più grande e al suo ultimo match in carriera a ...

Bentornato sulla terra, Jannik poteva arrendersi solo al suo miglior nemico

Scrive repubblica.it: Nessun sogno svanito: è una sconfitta, non un’offesa. E fornisce a Sinner il fuoco per incendiare la rivincita in Francia ...

Jannik Sinner sconfitto in 2 set, a Roma trionfa Carlos Alcaraz. Gli highlights

sport.tiscali.it scrive: Il grande tennis mondiale si ferma sul Centrale del Foro Italico per la finale piùattesa: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Un duello che è ...