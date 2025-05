Sinner la battuta sui tifosi spiazza | Carote o volpi? Forse è più facile…

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, sorprende con una battuta sui suoi tifosi: "Preferisco che si vestano da carote o volpi? C’è sempre l’arancione, no?". Questo spirito giocoso arriva in un momento in cui il tifo appassionato sta vivendo un revival, con i fan sempre più creativi nel sostenere i propri beniamini. Sinner non solo gioca sul campo, ma conquista anche il cuore degli spettatori!

(Adnkronos) – Jannik Sinner si avvicina al match del terzo turno del Roland Garros contro Jiri Lehecka tra i sorrisi. In conferenza stampa, il fuoriclasse azzurro ha parlato del suo rapporto con i tifosi: "Se li preferisco vestiti da carote o volpi? C'è sempre l'arancione, no?" ha scherzato Sinner.

“Chiedo scusa ai tifosi”. Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si scusa con i tifosi dopo una straordinaria vittoria agli Internazionali d’Italia. In una giornata perfetta per il tennis italiano, Sinner ha battuto il temibile Francisco Cerundolo in due set, contribuendo ai successi di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

