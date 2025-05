Sindaco condannato per comportamento antisindacale aveva interrotto le elezioni Rsu

Il sindaco di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, è stato condannato per comportamento antisindacale, un episodio che riaccende il dibattito sulla libertà sindacale in Italia. La Fp Cgil ha denunciato la sua decisione di interrompere le elezioni Rsu, un atto che mette in discussione i diritti dei lavoratori. In un momento in cui la partecipazione e la tutela dei diritti sindacali sono più cruciali che mai, questa vicenda ci invita a riflettere sul valore della democ

Santa Domenica Vittoria, elezioni Rsu: il sindaco Nunzio Spartà condannato per comportamento antisindacale a seguito della denuncia della Fp Cgil. Alla base del ricorso la decisione del primo cittadino di interrompere le votazioni Rsu in corso di svolgimento il 14, 15 e 16 aprile a seguito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sindaco condannato per comportamento antisindacale, aveva interrotto le elezioni Rsu

