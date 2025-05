Sindacati la Uil di Rimini si rinnova | definito il nuovo coordinatore dopo Giuseppina Morolli

La Uil di Rimini si rinnova: dopo il congresso straordinario, è stato nominato il nuovo coordinatore. Questo cambiamento rappresenta non solo un avvicendamento, ma anche un'opportunità per affrontare le sfide del mondo del lavoro in evoluzione. In un contesto di crescente precarietà e richieste di diritti, la nuova leadership potrebbe dare una spinta decisiva alla contrattazione collettiva. Rimanete aggiornati su come questa trasformazione influenzerà i lavoratori della regione!

Lo scorso lunedì, 26 maggio, si è tenuto il congresso straordinario di Rimini della Uil a cui ha fatto seguito, il giorno seguente, il consiglio regionale della Uil Emilia-Romagna. Ringraziando per il lavoro svolto la segretaria uscente Giuseppina Morolli, la Uil Emilia-Romagna ha indicato quale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sindacati, la Uil di Rimini si rinnova: definito il nuovo coordinatore dopo Giuseppina Morolli

Cerca Video su questo argomento: Sindacati Uil Rimini Rinnova Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sindacati, la Uil di Rimini si rinnova: definito il nuovo coordinatore dopo Giuseppina Morolli

Come scrive riminitoday.it: Con questo passaggio "organizzativo e politico" la Uil vuole proseguire e rilanciare il lavoro svolto nel territorio Riminese ...

SINDACATI E POLITICA/ Le richieste al Governo nella mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil

Riporta ilsussidiario.net: Oggi ci saranno in tutta Italia mobilitazioni di Cgil, Cisl e Uil. I sindacati hanno richieste ... piazze di ogni regione d’Italia. La Cisl rinnova l’appello all’Esecutivo per l’apertura ...

Sciopero dei lavoratori McDonald's: sindacati in presidio a Rimini per contratto integrativo

Si legge su quotidiano.net: Cisl e Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs. I sindacati hanno anche organizzato alle 1430 un presidio davanti al Palacongressi di Rimini in concomitanza con la convention annuale organizzata da ...