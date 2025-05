Sindacati contro il Comune di Chieti | La pulizia del cimitero merito degli operai non del nuovo coordinatore

I sindacati di Chieti alzano la voce: la pulizia del cimitero non è merito del nuovo coordinatore, ma degli operai che con dedizione hanno lavorato. In un'epoca in cui la trasparenza e il riconoscimento del lavoro sono più importanti che mai, questa discordia mette in luce le dinamiche interne alla gestione pubblica. Riconoscere chi lavora dietro le quinte è essenziale per costruire una comunità unita e consapevole.

"Apprendiamo dalla stampa la soddisfazione dell'assessora Giannini che attribuisce all'insediamento del nuovo coordinatore dei servizi cimiteriali il merito della realizzazione dei lavori di pulizia e sfalcio di alcune zone del cimitero di Chieti, con tanto di foto e apposito post sui social.

