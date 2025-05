Simula un incidente con lo scooter ma gli avevano sparato

Un incidente che nasconde un mistero: a Latina, un uomo ferito alla testa ha cercato di camuffare un colpo di pistola come un semplice sinistro stradale. Le indagini della polizia stanno rivelando un'ombra inquietante su questo evento, alimentando il dibattito sulla crescente violenza nelle nostre città . Quanto è sottile il confine tra realtà e finzione quando la vita è in gioco? Scopri cosa si cela dietro a questa storia.

Sono in corso le indagini della polizia su quanto accaduto a Latina dove un uomo è stato ferito con un colpo di pistola alla testa ma ha poi simulato un incidente. La scoperta è stata fatta solo dopo il suo ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti e in seguito a una serie di accertamenti a cui è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Simula un incidente con lo scooter, ma gli avevano sparato

