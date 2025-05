Simone Inzaghi per la Juventus?

La Juventus si prepara a un audace cambiamento in panchina, puntando su Simone Inzaghi. Con l'arrivo di un nuovo allenatore, i bianconeri sperano di riscrivere il proprio destino sportivo. Questa strategia riflette un trend più ampio nel calcio: la ricerca di tecnici giovani e dinamici, capaci di innovare. Inzaghi, dopo il successo con l'Inter, potrebbe rappresentare un valore aggiunto. Riuscirà a riportare la Juve ai vertici del calcio europeo?

Un piano audace La Juventus guarda al futuro della panchina con un'idea sorprendente: Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter, potrebbe essere il prescelto se sfumasse il ritorno di Antonio Conte. Dopo la qualificazione alla Champions League, sigillata con il 3-2 a Venezia, John Elkann vuole un allenatore capace di rilanciare il

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

