Simone Bemporad riceve Laurea Magistrale ad honorem dall' Università di Trieste

Simone Bemporad, direttore relazioni esterne del Gruppo Generali, è stato insignito della Laurea Magistrale ad honorem dall'Università di Trieste. Questo riconoscimento non solo celebra il suo impegno nella diplomazia culturale, ma sottolinea anche l'importanza crescente delle relazioni internazionali nel mondo odierno. Un esempio brillante di come la comunicazione possa essere un ponte tra culture e opportunità in un'epoca in cui la cooperazione è fondamentale per affrontare le sfide globali.

L'Università di Trieste ha conferito la Laurea Magistrale ad honorem in Diplomazia e Cooperazione Internazionale a Simone Bemporad, direttore relazioni esterne e comunicazione del Gruppo Generali, promossa dal Dip. di Scienze Politiche e Sociali "per il significativo e innovativo contributo dato allo sviluppo della diplomazia culturale e alla diffusione di modelli imprenditoriali orientati alla trasparenza, alla sostenibilità e allo sviluppo sociale ". Il Direttore di Dipartimento, professor Diego Abenante, ha detto Bemporad rappresenta una "figura di rilievo nel panorama nazionale e internazionale della comunicazione strategica, delle relazioni istituzionali e della diplomazia d'impresa ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Simone Bemporad riceve Laurea Magistrale ad honorem dall'Università di Trieste

